Министр обороны посетил учебные заведения специального назначения - ВИДЕО

19 марта министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства осмотрели капитально отремонтированную солдатскую столовую Учебно-тренировочного центра Азербайджанской Армии.

19 марта министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства осмотрели капитально отремонтированную солдатскую столовую Учебно-тренировочного центра Азербайджанской Армии.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Было доложено, что просторное двухэтажное здание столовой оснащено современным оборудованием для приготовления высококачественных продуктов питания. Здесь предусмотрены кухня и хозяйственные помещения, продовольственные и вещевые склады, функционирует и хлебопекарное производство.

Затем генерал-полковник З.Гасанов осмотрел учебный корпус Военной академии Вооруженных сил, ознакомился с условиями, созданными после капитального ремонта. Было отмечено, что в учебном корпусе созданы все условия для организации системы военной науки и образования на более высоком уровне.

Выступая перед руководителями, профессорско-преподавательским составом учебных заведений специального назначения, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что в рамках структурных реформ, проводимых по указанию Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, успешно продолжается применение в Азербайджанской Армии модели Вооруженных сил Турции, работы по созданию Национального университета обороны, в том числе развитию военной науки и образования.

Отметив важность научного подхода в современный период, министр особо подчеркнул важную роль науки и образования в армейском строительстве, значимость практической реализации проводимых научно-исследовательских работ.

В заключение министр обороны генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующие поручения, связанные с организацией на высоком уровне системы военной науки и образования, поздравил сотрудников специальных учебных заведений с наступающим праздником Новруз.