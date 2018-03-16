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    Министр обороны посетил новую вертолетную воинскую часть в прифронтовой зоне - ВИДЕО

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства побывали в новой вертолетной воинской части, которая базируется в прифронтовой зоне.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Встретившись с летным и техническим составом, министр обороны проверил уровень боеготовности, потенциал и возможности эффективного применения армейской авиации.

    Генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующее поручение командованию Военно-воздушных сил в связи с проведением учебно-тренировочной подготовки военных пилотов в соответствии с планом летной практики.

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