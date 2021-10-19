Министр обороны посетил воинскую часть коммандос

По указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжается деятельность по повышению боеспособности азербайджанской армии. 19 октября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и д

19 октября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие сотрудники министерства посетили недавно созданную базу коммандос.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны, отметив, что по указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжается работа по повышению боеспособности азербайджанской армии.

Встретившись с приглашенными на церемонию открытия ветеранами Отечественной войны, министр обороны поинтересовался их проблемами и пожеланиями.

Личному составу, прошедшему продолжительный "Курс подготовки коммандос" в Турции, были вручены береты.

Военнослужащим, прошедшим подготовку с учетом боевого опыта в Отечественной войне, были вручены береты.

Министр обороны отметил, что подобные курсы, служащие дальнейшему повышению профессионализма военнослужащих азербайджанской армии, будут продолжены.

Он осмотрел учебный центр на территории воинской части, после чего коммандос продемонстрировали показательные выступления.

В заключение руководство Министерства обороны отобедало с личным составом.