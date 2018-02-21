Министр обороны Ирана прибыл в Азербайджан

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Делегация во главе с министром обороны и поддержки вооруженным силам Ирана, генерал-майором Амиром Хатами прибыла в Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщает Report, в рамках визита планируется проведение встреч иранской делегацией в министерстве обороны Азербайджана и других госструктурах.

В ходе встреч обсудят развитие сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в военной и оборонной сфере, региональные и международные вопросы.

Визит продлится до 22 февраля.