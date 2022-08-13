Министр обороны Азербайджана дал указания в связи с оперативными условиями в Карабахе

11:33

Азербайджанской армии даны новые указания в связи с оперативными условиями на азербайджано-армянской государственной границе, а также на территории Азербайджана, где временно находится российский миротворческий контингент.

Как сообщает Report, поручение было дано министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым 13 августа на служебном совещании в Центральном командном пункте с участием заместителей министра, командующих видами войск, начальников Главных управлений, управлений и служб министерства, а также командиров воинских частей и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, участвующих в совещании посредством видеосвязи.

На совещании была проанализирована операция "Возмездие", проведенная подразделениями Азербайджанской армии.