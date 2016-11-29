Министр обороны Азербайджана отправился в Москву

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов отправился в Москву для участия на проводящемся 30 ноября очередном заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В рамках визита запланирована также встреча министра обороны с его российским коллегой генералом армии Сергеем Шойгу. На встрече будут обсуждаться различные аспекты военного сотрудничества между двумя странами, вопросы региональной безопасности.

Кроме того, ожидается подписание плана сотрудничества на 2017 год между министерствами обороны Азербайджана и России.

Предусмотрены также встречи генерал-полковника Закира Гасанова с министрами обороны ряда стран.