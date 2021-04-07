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Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письма с выражением соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики господину Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру.
Армия
7 апреля 2021 г. 17:21
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письма с выражением соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики господину Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В письме говорится:

"Глубоко потрясен известием по поводу гибели пилота в результате крушения военного самолета Вооруженных сил братской Турции в городе Конья.

Ваше горе это и наше горе тоже.

Да упокоит Всевышний Аллах душу шехида. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю его семье глубокие соболезнования.

Аллах ряхмят елясин".

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Версия на английском языке Zakir Hasanov expresses condolences to Hulusi Akar
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Hulusi Akara başsağlığı verib

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