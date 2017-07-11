Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования министру обороны США

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнование министру обороны США Джеймсу Мэттису в связи с гибелью многочисленных военнослужащих в результате авиакатастрофы самолета KC-130 Корпуса морской пехоты, которая произошла в округе Лефлор штата Миссисипи.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны, в тексте соболезнования говорится:
"Глубоко потрясены известием о гибели многочисленных военнослужащих в результате авиакатастрофы самолета KC-130 Корпуса Морской Пехоты, произошедшей в округе Лефлор штата Миссисипи.
Мы очень разочарованы этим трагическим событием.
Разделяя Вашу скорбь в связи со случившейся трагедией, выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших.
Примите наши искренние соболезнования!".
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