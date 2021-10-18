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Министр обороны Азербайджана встретился со спецпредставителем НАТО по Кавказу

Министр обороны Азербайджана встретился со спецпредставителем НАТО по Кавказу 18 октября министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с зампомощника генерального секретаря НАТО по иностранным делам и политике безопасности, представителем по Кавказу и Центральной Азии Х
Армия
18 октября 2021 г. 14:45
Министр обороны Азербайджана встретился со спецпредставителем НАТО по Кавказу

18 октября министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с зампомощника генерального секретаря НАТО по иностранным делам и политике безопасности, представителем по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны.

Министр обороны подробно проинформировал гостей о работе, проводимой на территориях, освобожденных благодаря победе доблестной Азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, а также о текущей ситуации на азербайджанской государственной границе.

Генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение текущим уровнем сотрудничества с НАТО, достигнутыми положительными результатами и подчеркнул важность дальнейшего развития взаимодействия.

X. Коломина выразил готовность НАТО оказать соответствующую поддержку в обеспечении мира в регионе.

Стороны также обсудили поствоенную обстановку и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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