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Министр обороны Азербайджана обсудил вопросы сотрудничества с замминистра национальной обороны Турции

Министр обороны Азербайджана обсудил вопросы сотрудничества с замминистра национальной обороны Турции 27 февраля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с турецкой делегацией во главе с заместителем министра национальной обороны Турции Шуаем Алпаем, находящейся с рабочим визитом в нашей стране.
Армия
27 февраля 2024 г. 15:56
Министр обороны Азербайджана обсудил вопросы сотрудничества с замминистра национальной обороны Турции

27 февраля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с турецкой делегацией во главе с заместителем министра национальной обороны Турции Шуаем Алпаем, находящейся с рабочим визитом в нашей стране.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Накануне встречи турецкая делегация посетила могилы общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой на Аллее почетного захоронения, а также Аллею шехидов и мемориал турецким-воинам освободителям, павшим в 1918 году. Были возложены венки и цветы на могилы, почтена их светлая память.

Поприветствовав турецких гостей на встрече, состоявшейся в министерстве обороны, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение видеть их в нашей стране. Отметив, что двусторонние связи между Азербайджаном и Турцией опираются на дружественные и братские отношения, министр обороны особо подчеркнул важность подобных встреч с точки зрения дальнейшего расширения военного сотрудничества.

Генерал-полковник З.Гасанов рассказал об оперативной обстановке на условной азербайджано-армянской границе и реформах, проводимых в азербайджанской армии под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Отметив, что считает себя сыном Азербайджана, Ш.Aлпaй поблагодарил за оказанное гостеприимство. Ш.Алпай передал приветствия министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера и выразил удовлетворение нынешним состоянием успешно развивающегося азербайджано-турецкого военного сотрудничества, основанного на взаимном доверии и поддержке.

На встрече, в которой также принимал участие посол Турецкой Республики в Азербайджане Джахит Багчи, обсуждены перспективы регионального военного сотрудничества, вопросы безопасности и другие темы, представляющие взаимный интерес.

Затем министр обороны вручил Ш.Алпаю юбилейную медаль "100 лет Азербайджанской Демократической Республики (1918-2018)", которой он был удостоен в соответствии с распоряжением президента Азербайджана.

Затем делегация, возглавляемая Ш.Алпаем, встретилась с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковником Керимом Велиевым и советником министра обороны генерал-полковником Бахтияром Эрсаем.

На встречах были представлены модели различных видов летательных аппаратов турецкого производства, состоялась церемония взаимного вручения подарков.

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Версия на азербайджанском языке Фото Zakir Həsənov Türkiyə müdafiə nazirinin müavini ilə Ermənistanla sərhəddəki vəziyyəti müzakirə edib

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