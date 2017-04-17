Али Лариджани: Иран всегда поддерживал и поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана

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Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В рамках визита в Исламскую Республику Иран министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 17-го апреля встретился с председателем Собрания исламского совета Ирана Али Лариджани.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В ходе встречи министр обороны отметил важную роль и большой вклад многочисленных встреч и взаимных визитов президентов, государственных представителей Азербайджана и Ирана в расширении связей между странами, а также в развитии и укреплении двустороннего сотрудничества.

Затронув вопросы безопасности в регионе, генерал-полковник З. Гасанов проинформировал о проводимых переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в частности об инцидентах, произошедших в последнее время на линии противостояния войск.

А. Лариджани в свою очередь подчеркнул, что Иран всегда поддерживал и поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и является сторонником решения конфликта мирным путем, в рамках норм и принципов международного права.

Стороны обсудили также перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в военной, военно-технической сфере, региональные, глобальные и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.