Министр обороны Азербайджана встретился с королем Бахрейна

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился в Манаме с королем Бахрейна Хамадом бин Иса аль Халифой.

Как сообщает Report, со ссылкой на Gulf Daily News, на встрече был отмечен высокий уровень отношений между двумя странами.

Король Бахрейна Хамад бин Иса аль Халифа отметил крепкие основы двустороннего сотрудничества и выразил намерение Бахрейна развивать их и далее.

Он также отметил, что вчера между сторонами была подписана преамбула о выполнении пакта совместного военного сотрудничества.

Хамад бин Иса аль Халифа высоко оценил подписание пакта, отметив, что данный шаг позволит еще больше укрепить сотрудничество в военной сфере.