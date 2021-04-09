О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр обороны Азербайджана встретился с Эрканом Озоралом

Министр обороны Азербайджана встретился с Эрканом Озоралом 9 апреля министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с завершающим свою дипломатическую деятельность в Азербайджане чрезвычайным и полномочным послом Турции Эрканом Озоралом.
Армия
9 апреля 2021 г. 17:39
Министр обороны Азербайджана встретился с Эрканом Озоралом

9 апреля министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с завершающим свою дипломатическую деятельность в Азербайджане чрезвычайным и полномочным послом Турции Эрканом Озоралом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На встрече было подчеркнуто, что построенное на дружественных и братских отношениях военное сотрудничество между странами развивается по возрастающей линии и является полезным для обеих стран.

Министр обороны, вспоминая свои предыдущие встречи с послом, поблагодарил его за вклад, внесенный в развитие связей между нашими странами и, пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Выразив свою благодарность за встречу, посол отметил, что расстается c нашей страной c добрыми воспоминаниями и навсегда останется искренним другом Азербайджанского государства и народа.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Zakir Hasanov meets with Erkan Ozoral
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Erkan Özoral ilə görüşüb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Завершились совместные оперативно-тактические учения азербайджанской и турецкой армий
Завершились совместные оперативно-тактические учения азербайджанской и турецкой армий
9 апреля 2021 г. 18:20
Танковые подразделения азербайджанской армии выполнили боевые стрельбы
Танковые подразделения азербайджанской армии выполнили боевые стрельбы
9 апреля 2021 г. 16:23
Великобритания наградила офицера Азербайджанской армии
Великобритания наградила офицера Азербайджанской армии
9 апреля 2021 г. 11:10
Проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке танковых подразделений
Проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке танковых подразделений
8 апреля 2021 г. 16:49
На границе с Арменией начала действовать очередная воинская часть
ФотоНа границе с Арменией начала действовать очередная воинская часть
8 апреля 2021 г. 16:18
Проводятся семинары для азербайджанских военнослужащих
ФотоПроводятся семинары для азербайджанских военнослужащих
8 апреля 2021 г. 13:38
Генпрокурор встретился с членами семей пропавших без вести военнослужащих
Генпрокурор встретился с членами семей пропавших без вести военнослужащих
8 апреля 2021 г. 13:30
Психологи проводят встречи с военнослужащими на освобожденных территориях
ФотоПсихологи проводят встречи с военнослужащими на освобожденных территориях
8 апреля 2021 г. 11:44
Начались совместные оперативно-тактические учения азербайджанской и турецкой армий
Начались совместные оперативно-тактические учения азербайджанской и турецкой армий
8 апреля 2021 г. 07:01
Министр: Все должны знать, что мы полны решимости защищать интересы Азербайджана
Министр: Все должны знать, что мы полны решимости защищать интересы Азербайджана
7 апреля 2021 г. 19:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi