​Министр обороны Азербайджана принял командующего ВВС Турции

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов принял находящегося в Азербайджане командующего Военно-воздушными силами (ВВС) Турецкой Республики, генерала армии Акына Озтюрка.

Об этом Report заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Сначала возглавляемая генералом армии А.Озтюрком делегация посетила могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и Зарифы Алиевой в Аллее почетного захоронения, затем, придя в Аллею шехидов, гости отдали дань памяти турецким шехидам и шехидам, отдавшим жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Затем в министерстве обороны прошла официальная церемония встречи А.Озтюрка.

В соответствии с протоколом, командующий ВВС оставил запись в Книге почета.

На встрече с делегацией в расширенном составе министр обороны, генерал-полковник З.Гасанов поприветствовал гостей и отметил о развитии сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

Затронув общественно-политическую ситуацию в регионе, министр обороны заявил, что Армения создает опасность для региональной стабильности и добавил важность решения нагорно-карабахской проблемы на основе международных правовых норм.

Здесь также провели обмен мнениями по вопросам регионального сотрудничества и военных связей между Азербайджаном и Турцией.

В свою очередь, А.Озтюрк заявил о древних исторических корнях между двумя государствами и отметил, что Турция является важным партнером Азербайджана.

На встрече также участвовал чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Исмаил Альпер Джошгун.