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    ​Министр обороны Азербайджана побывал в комплексе Kazakhstan Aselsan Engineering

    Закир Гасанов посетил одну из военных баз Вооруженных сил Казахстана

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ 4 ноября в рамках официального визита в Республику Казахстан министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов побывал в одном из ведущих военно-промышленных комплексов страны Kazakhstan Aselsan Engineering.

    Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

    Ознакомившись с деятельностью предприятия, специализирующегося в области производства опирающихся на применение высоких технологий электронно-оптических приборов, делегация также проследила за подготовкой продукции и осмотрела испытательные цеха.

    Затем министр обороны Азербайджана посетил одну из военных баз Вооруженных сил Казахстана. Здесь генерал-полковник З.Гасанов ознакомился с военно-десантным комплексом, выставкой вооружения и техникой военной части.

    Министр обороны также проследил за учениями личного состава - нападением на здание, обстрелом из различного оружия в ночном и дневном режиме, а также за тренировками по преодолению полосы препятствий.

    Визит министра обороны Азербайджана в Казахстан продлится до 5 ноября. 

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