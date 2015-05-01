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    Министр обороны Азербайджана ознакомился с ходом строительных работ в воинских частях - ВИДЕО

    Генерал-полковник Закир Гасанов интересовался ходом строительных работ

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Согласно распоряжению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в воинских частях продолжаются строительные работы и работы по реконструкции.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    По распоряжению Верховного главнокомандующего, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов посетил воинские части и поинтересовался ходом проводимых здесь строительных работ.

    Руководство министерства ознакомилось с отвечающими современным стандартам комфортными квартирами, построенными для семейных военнослужащих.

    Затем министр ознакомился с ходом строительных работ в предусмотренном для штаба здании, казарме, общежитии для несемейных военнослужащих, котельной, прачечной и др. административными объектами и дал необходимые поручения.  

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