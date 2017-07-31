Министр оборонной промышленности: Сейчас более 10 странам экспортируется производимый в Азербайджане товар оборонного назначения

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ "По распоряжению президента страны с целью импортозамещения местными продуктами по заказу соответствующих структур республики на предприятии началось производство и сдача заказчикам глубоководных насосов типа "Далма" с годовой производственной мощностью 3000 штук".

Как сообщает Report, об этом на полевых коллегиальных заседаниях по итогам первой половины 2017 года заявил министр оборонной промышленности Явер Джамалов.

Он отметил, что одной из приоритетных задач для министерства в отчетный период было продолжение имеющихся связей и сотрудничества с фирмами и компаниями, входящими в военно-промышленный комплекс развитиях стран мира, и создание новых связей. В результате проведенных в этом направлении переговоров производимые сегодня на предприятиях министерства оборонной промышленности продукты выставляются на международных оборонных выставках. Одна из таких выставок XIII Международная оборонная выставка IDEF-2017 прошла в мае этого года в Турции. На данной выставке министерство оборонной промышленности было представлено товарами оборонного и особого назначения по 260 наименованиям.

Министерство оборонной промышленности ведутся целенаправленные работы по расширению экспортного потенциала страны и импортозамещению местными товарами.

Министр положительно оценил работы подведомственных объединений и предприятий в отчетный период.

После министр Явер Джамалов напомнил, что оборонная промышленность страны всегда находится в центре внимания президента Ильхама Алиева и, дал поручения руководителям структур, объединений и предприятий по исполнению распоряжений главы государства в направлении развития данной сферы.