Министр обороны: Меры, которые мы предпримем на этот раз, будут отличаться от апрельских событий 2016 года

30 мая на Центральном командном пункте министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов провел служебное совещание с руководящим составом Азербайджанской Армии.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, Закир Гасанов отметил, что придание особого значения Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым в своем недавнем выступлении вопросу армейского строительства и подчеркивание готовности нашей армии выполнять любую задачу, является наивысшей оценкой боеспособности Азербайджанской Армии. Эта оценка еще больше улучшила морально-психологическое состояние и повысила боевой дух личного состава.

Министр заявил, что эти слова Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами являются приказом для командно-начальствующего состава армии, и личный состав должен быть готов нанести сокрушительные удары по противнику на всех направлениях с целью освобождения наших земель. Противник должен осознать, что меры, которые мы предпримем на этот раз, будут отличаться от апрельских событий 2016 года, а удары, которые будут нанесены, приведут к его политическому, экономическому и военному краху в целом.

Высоко оценив итоги недавно завершившихся широкомасштабных оперативно-тактических учений, министр обороны отметил, что основное внимание было уделено повышению уровня профессионализма личного состава и органов военного управления, а также практическому применению боевой техники и других военных средств. Он подчеркнул, что войска полностью достигли поставленных целей, а личный состав накопил практический опыт и навыки ведения боевых действий, а также продемонстрировал высокие способности в полевых условиях.

Генерал-полковник З.Гасанов потребовал еще больше повысить качество интенсивных занятий с личным составом по боевой подготовке, практической стрельбе и управлению различной боевой техникой, проводимых в учебных центрах и на полигонах.

Отметив, что одним из залогов успеха Азербайджанской Армии является высокая идеологическая и морально-психологическая подготовка личного состава, министр обороны особо подчеркнул важность дальнейшего расширения деятельности в этом направлении и повышения ее эффективности в соответствии с рекомендациями Верховного Главнокомандующего.

Министр обороны сказал: "Положительным результатом идеологической работы, проводимой с личным составом, является то, что кампании, проводимые противником и поддерживающими его силами против нашей армии, не дают и не дадут никаких результатов. Мы уверены, что благодаря поддержке господина Президента и государства, в то же время усилиями патриотических сил будут выявлены враждебные намерения в отношении азербайджанского солдата, и те, кто принимают участие в этих акциях, будут привлечены к ответственности в рамках закона".

З.Гасанов отметил, что в результате успешной внешней политики Президента Азербайджанской Республики сегодня военно-технический потенциал Азербайджанской Армии значительно возрос. Регулярное оснащение наших подразделений современным вооружением и военной техникой, произведенной в Турции, Франции, Испании, Италии, Израиле, России, Белоруссии и других странах с развитой военной промышленностью, демонстрирует значительное превосходство нашей армии над противником в плане материально-технического обеспечения.

Министр дал конкретные поручения должностным лицам по продолжению активной разведки в глубине обороны противника с использованием современной техники, улучшению условий несения боевого дежурства, обеспечению безопасности личного состава, повышению уровня боевой и мобилизационной готовности, медицинскому обеспечению военнослужащих и ряду других вопросов.