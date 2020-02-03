Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письма с выражениями соболезнований министру Национальной обороны Турции господину Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру в связи с гибелью и ранением военнослужащих Вооруженных сил Турецкой Республики в сирийском городе Идлиб.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В письме говорится: "Глубоко потрясен известием по поводу гибели и ранении военнослужащих Вооруженных сил братской Турции в сирийском городе Идлиб.

Да упокоит Всевышний Аллах души погибших. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым".