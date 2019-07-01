Министр обороны Азербайджана посетит Беларусь

По приглашению министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Андрея Равкова, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 2 июля отправится в город Минск.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, в рамках визита азербайджанская делегация примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дню Независимости.

Предусмотрены также встречи министра обороны Азербайджана с военно-политическим руководством Беларуси и посещение членов семьи Национального героя Азербайджана, майора Анатолия Давидовича.

Отметим, что в параде, который состоится 3 июля в Минске, также примут участие военнослужащие Азербайджанской Армии.