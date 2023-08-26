Министр национальной обороны Турции прибыл в Баку

26 августа министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства встретили в Международном аэропорту Гейдар Алиев делегацию во главе с министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
В рамках визита планируется обсудить различные аспекты военного сотрудничества между нашими странами, вопросы региональной безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.