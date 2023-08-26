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Министр национальной обороны Турции прибыл в Баку

Министр национальной обороны Турции прибыл в Баку 26 августа министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и другой руководящий состав Министерства встретили делегацию во главе с министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером в Международном аэропорт
Армия
26 августа 2023 г. 16:13
Министр национальной обороны Турции прибыл в Баку

26 августа министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства встретили в Международном аэропорту Гейдар Алиев делегацию во главе с министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В рамках визита планируется обсудить различные аспекты военного сотрудничества между нашими странами, вопросы региональной безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоTurkish minister of national defense arrives in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin Milli Müdafiə naziri Bakıya rəsmi səfərə gəlib

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