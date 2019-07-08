Закир Гасанов: Наша армия готова и способна освободить земли от оккупации - ВИДЕО

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с участниками Программы молодых лидеров "Изучаем политическую школу Гейдара Алиева".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Вначале участники мероприятия, возложив цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на базе Военно-морских сил (ВМС), почтили его память.

Было отмечено, что на военно-морской базе, построенной согласно поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, имеются командный пункт, здание штаба, соответствующая инфраструктура для базирования кораблей ВМС, проведены линии коммуникации, а также созданы все необходимые условия для обеспечения социально-бытовых условий семей военнослужащих, проходящих здесь службу.

Молодые лидеры были проинформированы о предназначении, тактико-технических характеристиках, боеспособности военных кораблей, вооружении и боеприпасах, специальном инженерном оборудовании и средствах, имеющихся в распоряжении военных моряков, роботах, используемых для проведения подводных спасательных и других работ, а также мерах, принимаемых во время аварии и пожара на корабле. В то же время гости ознакомились со служебными и социально-бытовыми условиями личного состава. Военнослужащие ответили на вопросы, интересующие молодых лидеров.

Участники мероприятия также посетили одну из воинских частей, отвечающих современным стандартам. Здесь молодые лидеры были осведомлены о ценном вкладе, вносимом представителями нашей армии в сотрудничество с НАТО, процесс установления международного мира и безопасности и их активном участии в миротворческих операциях. Было подчеркнуто, что сегодня наши миротворцы выполняют важные задачи в рамках миссии "Решительная поддержка", проводимой НАТО в Афганистане. Образцовая служба и профессионализм наших миротворцев всегда высоко оценивается командованием НАТО.

Молодые лидеры поинтересовались служебными, социально-бытовыми условиями, созданными в воинской части и пообедали вместе с личным составом.

Затем состоялась встреча министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова с участниками Программы молодых лидеров "Изучаем политическую школу Гейдара Алиева".

В ходе встречи министр обороны, говоря о реформах, проводимых в Азербайджанской армии, достижениях, работах, направленных на улучшение условий службы и быта военнослужащих, отметил, что наша армия готова и способна выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева во имя освобождения оккупированных территорий.

Выступившие молодые лидеры подчеркнули, что глубоко осознают стоящие перед ними задачи по еще большему укреплению могущества нашей Родины и готовы приложить все усилия на этом пути. Они выразили признательность министру обороны за организацию встречи на высоком уровне. Генерал-полковник З.Гасанов ответил на вопросы, интересующие участников.

В завершение была сделана фотография на память.