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    Министерство обороны: Группа высокопоставленных военнослужащих уволена в запас и отправлена в отставку

    ​Сегодня под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова проведено служебное совещание

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Сегодня под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова проведено служебное совещание.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    После почтения минутой молчания памяти общенационального лидера Гейдара Алиева и погибших в боях за Родину шехидов, до личного состава было доведено соответствующее распоряжение президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего господина Ильхама Алиева об увольнении в запас и отправлении в отставку группы высокопоставленных военнослужащих.

    За безупречную службу в рядах Вооруженных сил, а также за особые заслуги в защите территориальной целостности страны приказом министра обороны военнослужащие были награждены ценными подарками.

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