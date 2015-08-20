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    Министр обороны Закир Гасанов проверил уровень боеготовности войск - ВИДЕО

    Войска были подняты внезапным сигналом тревоги

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов проверил уровень боеготовности частей и подразделений, расположенных в прифронтовых районах. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    Были проверены всесторонняя боеготовность войск, поднятых внезапным сигналом тревоги, а также навыки выполнения поставленных задач в короткие сроки и возможности маневрирования, произведена практическая боевая стрельба. 

    Министр обороны высоко оценил боевые и оперативные возможности проверенных военных частей, их способность проводить военные операции.

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