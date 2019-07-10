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Тод Уолтерс: Мы поддерживаем территориальную целостность и независимость Азербайджана

Мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана

"НАТО поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана". 

Как сообщает Report, об этом на встрече с первым заместителем министра обороны Азербайджанской Республики - начальником Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковником Наджмеддином Садыковым заявил находящийся с рабочим визитом в Баку Верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR) генерал Тод Уолтерс.

"Альянс выступает сторонником мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", - сказал Т.Уолтерс.

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