Магеррам Алиев и Закир Гасанов посетили воинскую часть в прифронтовой зоне - ВИДЕО

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики генерал-полковник Магеррам Алиев, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили очередную воинскую часть в прифронтовой зоне.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Сначала были возложены цветы к установленному на территории воинской части бюсту общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и почтена его память.

Затем были осмотрены солдатская столовая, солдатская казарма, оружейная и идеологическая комнаты, вещевой и продовольственный склады воинской части.

Поинтересовавшись службой личного состава, несущего боевое дежурство, генерал-полковник М.Алиев и генерал-полковник З.Гасанов наблюдали за позициями противника с командно-наблюдательного пункта.

После ознакомления с условиями, созданными в воинской части, министр обороны дал соответствующие указания в связи с работами, предстоящими выполнить в сфере улучшения служебных и социально-бытовых условий военнослужащих.