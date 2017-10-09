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    Лукашенко: Беларусь и Азербайджан продолжат укреплять сотрудничество в сфере обороны

    Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске обсудил перспективы развития сотрудничества стран в военно-технического области, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

    А. Лукашенко отметил, что Беларусь и Азербайджан продолжают сотрудничество, в том числе в военно-технической сфере для укрепления обороноспособности обоих государств.

    "Мы - суверенное независимое государство, и мы вправе определять те направления сотрудничества, которые соответствуют духу времени, запросам наших государств", - подчеркнул белорусский лидер.

    Президент также указал на братский характер отношений между народами двух стран.

    "У нас к азербайджанцам вообще нет никаких претензий. Мы с великим уважением относимся к ним. И, самое главное, я хорошо помню, что в трудные времена ваш президент всегда подставлял плечо белорусскому государству", - заявил А. Лукашенко.

    В свою очередь министр обороны З. Гасанов передал А. Лукашенко наилучшие пожелания и слова приветствия от президента Азербайджана.

    "Он особо отметил наши отношения - между вами, между народами. В Азербайджане любят Беларусь и любят вас, с уважением относятся к вашей стране. У нас очень тесные связи во всех областях. Вы абсолютно правы, что у нас есть чему учиться друг у друга", - заявил азербайджанский министр.

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