"Антонов": Ликвидация концерна не повлияет на выполнение контракта с Азербайджаном

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Ликвидация авиастроительного концерна "Антонов" не повлияет на выполнение контракта с Азербайджаном по поставке 10 самолетов Ан-178.

Об этом Report сообщили в пресс-службе "Антонова".

В пресс-службе отметили, что три предприятия, которые составляли концерн "Антонов", в прошлом году вышли из его подчинения и были переданы госконцерну "Укроборонпром": "На момент подписания контракта мы уже входили в состав "Укроборонпрома", поэтому никаких изменений в контракте нет, мы продолжаем работать в этом направлении".

В пресс-службе также сообщили, что в настоящее время идут испытания самолетов Ан-178.

7 мая 2015 года предприятие объявило о подписании соглашений о поставке 10 авиалайнеров в Азербайджан и двух - в Китай.

Сегодня правительство Украины приняло постановление о ликвидации Государственного авиастроительного концерна "Антонов" и поручило министерству экономического развития и торговли Украины создать ликвидационную комиссию и организовать ликвидацию концерна.