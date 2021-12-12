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Кямаледдин Гейдаров: На освобожденных территориях создан саперный полк МЧС

Кямаледдин Гейдаров: На освобожденных территориях создан саперный полк МЧС "На освобожденных территориях создан минно-поисковый полк МЧС".
Армия
12 декабря 2021 г. 13:39
Кямаледдин Гейдаров: На освобожденных территориях создан саперный полк МЧС

"На освобожденных территориях создан саперный полк МЧС".

Как сообщает Report, об этом рассказал журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров.

Министр отметил, что с первых дней на эти территории привлечены сотрудники Службы пожарной охраны министерства.

"В полк вошли 74 специалиста по разминированию, для них закуплены 120 единиц миноискателей. Новый полк совместно с турецкими специалистами и сотрудниками Агентства по разминированию Азербайджана продолжает работы по разминированию территории", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Kəmaləddin Heydərov: "FHN-nin yeni Minaaxtaran Alayı yaradılıb"

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