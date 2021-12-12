Кямаледдин Гейдаров: На освобожденных территориях создан саперный полк МЧС

"На освобожденных территориях создан саперный полк МЧС".
Как сообщает Report, об этом рассказал журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров.
Министр отметил, что с первых дней на эти территории привлечены сотрудники Службы пожарной охраны министерства.
"В полк вошли 74 специалиста по разминированию, для них закуплены 120 единиц миноискателей. Новый полк совместно с турецкими специалистами и сотрудниками Агентства по разминированию Азербайджана продолжает работы по разминированию территории", - подчеркнул он.