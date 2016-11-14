Крупномасштабные учения азербайджанской армии продолжаются - ВИДЕО

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Продолжаются начатые 12 ноября крупномасштабные учения, проводимые согласно плану, утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Учения, проводимые с целью проверки применения вооружения и управления армией в полевых условиях, завершатся 18 ноября.

Предлагаем вниманию зрителей видеоматериал.