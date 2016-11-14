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    Крупномасштабные учения азербайджанской армии продолжаются - ВИДЕО

    Учения, проводимые с целью проверки управления армией в полевых условиях, завершатся 18 ноября

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Продолжаются начатые 12 ноября крупномасштабные учения, проводимые согласно плану, утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Учения, проводимые с целью проверки применения вооружения и управления армией в полевых условиях, завершатся 18 ноября.

    Предлагаем вниманию зрителей видеоматериал. 

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