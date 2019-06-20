Конкурс среди дежурных смен боевых постов проведен в Азербайджанской армии - ВИДЕО

Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2019-й год, среди дежурных смен боевых постов, выполняющих боевую задачу на линии соприкосновения с противником, проведен конкурс на звание "Самый дисциплинированный и имеющий крепкое боевое товарищество пост".

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, конкурс, состоящий из нескольких этапов, в начале был проведен на уровне соединения, а затем объединения.

По заключительным итогам соревнования была определена и награждена самая лучшая дежурная смена.