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Командующий Сухопутными войсками Пакистана: Готовы участвовать в разминировании освобожденных земель Азербайджана

Командующий Сухопутными войсками Пакистана: Готовы участвовать в разминировании освобожденных земель Азербайджана Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров, находящийся с визитом в Исламской Республике Пакистан, встретился с командующим Сухопутными войсками этой страны генералом армии Гамар Джаведом Баджвой.
Армия
9 июня 2021 г. 14:06
Командующий Сухопутными войсками Пакистана: Готовы участвовать в разминировании освобожденных земель Азербайджана
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Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров, находящийся с визитом в Исламской Республике Пакистан, встретился с командующим Сухопутными войсками этой страны генералом армии Гамар Джаведом Баджвой.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Генерал армии Гамар Джавед Баджва поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне и восстановлением территориальной целостности нашей страны, пожелал упокоения душ военнослужащих и гражданских лиц, павших шехидами, и исцеления раненым.

Командующий Сухопутными войсками Пакистана выразил готовность своей страны принять участие в процессе разминирования освобожденных территорий Азербайджана и восстановительных работах, которые будут проводиться на этих территориях.

Контр-адмирал С.Бекиров передал командующему Сухопутными войсками Пакистана приветствия министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова, подчеркнув, что наша страна придает большую значимость сотрудничеству с Пакистаном в военной сфере.

Затем стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в военной сфере.

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Версия на английском языке Commander of Pakistan's Land Forces says ready to join demining in Azerbaijan's liberated lands
Версия на азербайджанском языке Pakistanın Quru Qoşunları komandanı: "Minaların təmizlənməsində iştirak etməyə hazırıq"

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