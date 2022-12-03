Командующий РМК: На сайте Минобороны России топонимы указываются по другому

Командующий российским миротворческим контингентом (РМК), временно дислоцированным на территории Азербайджана, генерал-майор Андрей Волков высказался по поводу того, что в официальной информации российских миротворцев азербайджанские территории обозначают

Командующий российским миротворческим контингентом (РМК), временно дислоцированным на территории Азербайджана, генерал-майор Андрей Волков высказался по поводу того, что в официальной информации российских миротворцев азербайджанские территории обозначаются под вымышленными армянскими топонимами.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Real TV.

"Еще раз заявляю, что всех топонимов мы придерживаемся. Мы везде пишем Ханкенди, пишем Агдере. На картах нашего генштаба названия остались с советских времен: Степанакерт, Мардакерт. Все что касается топонимов, то мы их с уважением пишем так, как они звучат в Азербайджане.

Во всех документах Совместного российско-турецкого мониторингового центра топонимы написаны только с тем названиями, которые присланы нам азербайджанской стороной. На сайте Минобороны России названия пишутся по другому. Вы также можете проверить нашу документацию", - подчеркнул А. Волков.

На вопрос о том, что на сайте Минобороны РФ топонимы указываются неправильно, командующий РМК ответил, что не отвечает за это.