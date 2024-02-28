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Командование объединенных сил НАТО проводит в Баку "Курс по военной медицине"

Командование объединенных сил НАТО проводит в Баку "Курс по военной медицине" В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны и НАТО на 2024 год, Мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме проводится "Курс по военной медицине" с участием
Армия
28 февраля 2024 г. 18:15
Командование объединенных сил НАТО проводит в Баку Курс по военной медицине

В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны и НАТО на 2024 год, Мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме проводится "Курс по военной медицине" с участием военных врачей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Слушателям курса, проводимого в Национальном университете обороны, Мобильной тренинговой группой были представлены доклады по таким темам, как "Медицинское содействие НАТО", "Военно-медицинское планирование" и "Планирование медицинской эвакуации".

Основной целью проведения курса, который продлится до 1 марта нынешнего года, является определение задач медицинского обеспечения, возлагаемых на военнослужащих медицинской специализации в соответствии с требованиями времени, и ускорение внедрения новшеств в военно-медицинскую область.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda NATO-nun Birgə Qüvvələr Komandanlığı tərəfindən "Hərbi tibb kursu" keçirilir

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