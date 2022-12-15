Кадры с места подрыва на мине в Кяльбаджаре восьми человек

Появились кадры на месте подрыва на мине восьми человек в селе Чыраг Кяльбаджаского района.

Появились кадры на месте подрыва на мине восьми человек в селе Чыраг Кяльбаджаского района.

Командированный в Кяльбаджар сотрудник Report снял фотографии трактора и военного автомобиля, подорвавшихся на мине.

Представляем кадры с места происшествия.

Напомним, что 14 декабря около 18 часов в Военную прокуратуру Кяльбаджарского района поступила информация о том, что в районе села Чыраг Кяльбаджарского района восемь человек подорвались на мине.

Четыре сотрудника компании, занимающейся ремонтно-строительными работами, подорвались на противопехотной мине в районе села Чыраг Кяльбаджарского района.

Четверо военнослужащих, направлявшихся на место происшествия для эвакуации пострадавших, также подорвались на мине, трое из них получили телесные повреждения различной степени тяжести, один погиб.

Отметим, что Министерство обороны Азербайджана организовало поездку журналистов в Кяльбаджар, где накануне на минах подорвались 8 человек - гражданские лица и военнослужащие.