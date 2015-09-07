Иностранные военные атташе проинформированы о крупномасштабных учениях ВС Азербайджана

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны состоялась встреча с участием военных атташе 13 государств, аккредитованных в Азербайджане.

Как сообщает Report, согласно поручению министра обороны, начальник Управления международного военного сотрудничества генерал-майор Гусейн Махмудов рассказал участникам встречи об армейских военных играх штаба, начатых 6 сентября, проводящихся в целях проверки боеготовности и боеспособности всех видов войск Вооруженных сил.

Была дана информация о сроках и целях проведения игр, количестве личного состава, участвующего в учениях, количестве привлеченной бронетехники, авиационных средств, других сооружений и систем, а также другие вопросы по этой теме.

В ходе встречи рассказали о последней обстановке на линии соприкосновения войск, провокациях противоположной стороны в целях усиления напряженности, ответных ударах, нанесенных Вооруженными силами Азербайджана по позициям врага, многочисленных потерях армянских военных частей и о других вопросах.

Военным атташе рассказали, что 20 процентов азербайджанских земель находятся под оккупацией Армении, о невыполнении резолюций Совета Безопасности ООН, а также было заявлено о готовности Вооруженных сил Азербайджана освободить оккупированные территории.