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    Иностранные военные атташе проинформированы о крупномасштабных учениях ВС Азербайджана

    Военным атташе заявили о готовности Вооруженных сил Азербайджана освободить оккупированные территории

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны состоялась встреча с участием военных атташе 13 государств, аккредитованных в Азербайджане. 

    Как сообщает Report, согласно поручению министра обороны, начальник Управления международного военного сотрудничества генерал-майор Гусейн Махмудов рассказал участникам встречи об армейских военных играх штаба, начатых 6 сентября, проводящихся в целях проверки боеготовности и боеспособности всех видов войск Вооруженных сил. 

    Была дана информация о сроках и целях проведения игр, количестве личного состава, участвующего в учениях, количестве привлеченной бронетехники, авиационных средств, других сооружений и систем, а также другие вопросы по этой теме. 

    В ходе встречи рассказали о последней обстановке на линии соприкосновения войск, провокациях противоположной стороны в целях усиления напряженности, ответных ударах, нанесенных Вооруженными силами Азербайджана по позициям врага, многочисленных потерях армянских военных частей и о других вопросах.

    Военным атташе рассказали, что 20 процентов азербайджанских земель находятся под оккупацией Армении, о невыполнении резолюций Совета Безопасности ООН, а также было заявлено о готовности Вооруженных сил Азербайджана освободить оккупированные территории. 

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