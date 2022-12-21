Хулуси Акар: Военное сотрудничество Турции, Азербайджана и Грузии будет укрепляться

"Уверен, что сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Грузией в военной сфере будет укрепляться".

"Уверен, что сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Грузией в военной сфере будет укрепляться".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар после трехсторонней встречи с азербайджанскими и грузинскими коллегами.

Он сказал, что Турция довольна этим сотрудничеством: "Да здравствует турецко-азербайджано-грузинское сотрудничество".

Отметим, что сегодня в турецком городе Кайсери состоялась встреча между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

На встрече были обсуждены вопросы развития сотрудничества в трехстороннем формате, обеспечения безопасности региональных проектов и вопросы, представляющие взаимный интерес.