О нас

Ханлар Велиев: Виновные в преступлениях против мира и человечества понесут заслуженное наказание

Ханлар Велиев: Виновные в преступлениях против мира и человечества понесут заслуженное наказание Виновные в преступлениях против мира и человечества, военных и других преступлениях понесут заслуженное наказание.
Армия
9 сентября 2022 г. 16:20
Ханлар Велиев: Виновные в преступлениях против мира и человечества понесут заслуженное наказание

Виновные в преступлениях против мира и человечества, военных и других преступлениях понесут заслуженное наказание.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального прокурора Азербайджана - военный прокурор, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев на мероприятии в Военной прокуратуре на тему "Преступления, совершенные Арменией против Азербайджана, и их тяжелые последствия".

Велиев рассказал о преступлениях вооруженных сил Армении против мира и человечности, военных преступлениях, террористических актах и других преступлениях, совершенных против наших солдат и мирных жителей в разное время в нарушение всех норм международного права, в том числе международного гуманитарного права. Говоря о беспрецедентных зверствах против нашего народа, военный прокурор отметил, что все события подтверждаются доказательствами, собранными в материалах уголовного дела, расследуемого Военной прокуратурой Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Xanlar Vəliyev: "Sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər törətmiş şəxslər layiqli cəzalarını alacaqlar"

Самое читаемое

Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
8 сентября 2022 г. 22:19
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
3 сентября 2022 г. 16:16
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
4 сентября 2022 г. 18:03
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
5 сентября 2022 г. 09:22
Более 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
ФотоБолее 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
6 сентября 2022 г. 08:37
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
6 сентября 2022 г. 11:03
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
7 сентября 2022 г. 18:49
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
8 сентября 2022 г. 11:23
Управление Мелиорации и водного хозяйства завершило три тендера на 11 млн манатов
Управление "Мелиорации и водного хозяйства" завершило три тендера на 11 млн манатов
8 сентября 2022 г. 14:11
Товарооборот в столице вырос на 6%
Товарооборот в столице вырос на 6%
3 сентября 2022 г. 11:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi