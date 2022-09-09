Ханлар Велиев: Виновные в преступлениях против мира и человечества понесут заслуженное наказание

Виновные в преступлениях против мира и человечества, военных и других преступлениях понесут заслуженное наказание.

Виновные в преступлениях против мира и человечества, военных и других преступлениях понесут заслуженное наказание.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального прокурора Азербайджана - военный прокурор, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев на мероприятии в Военной прокуратуре на тему "Преступления, совершенные Арменией против Азербайджана, и их тяжелые последствия".

Велиев рассказал о преступлениях вооруженных сил Армении против мира и человечности, военных преступлениях, террористических актах и других преступлениях, совершенных против наших солдат и мирных жителей в разное время в нарушение всех норм международного права, в том числе международного гуманитарного права. Говоря о беспрецедентных зверствах против нашего народа, военный прокурор отметил, что все события подтверждаются доказательствами, собранными в материалах уголовного дела, расследуемого Военной прокуратурой Азербайджана.