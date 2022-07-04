Губернатор Киевской области: Мы готовимся к тому, что враг в любой момент может вернуться

13:39

Интервью главы военной администрации (губернатора) Киевской области Украины Алексея Кулебы восточноевропейскому бюро Report.

- На фоне продолжающейся уже шестой месяц крупномасштабной агрессии России против Украины в очередной раз вокруг Киевской области возникла угроза. Не прерывается череда сигналов тревоги, ракетных ударов и преимущественно сообщений о нападении с севера. Какова нынешняя реальность? Опасность какой формы и с какого направления ожидает Киев на этот раз?

- Наша область и пристоличный регион, и приграничный. Ее особенность в том, что на расстоянии 200 километров у нас находится граница и город Киев. Именно Киевская область в феврале-марте 2022 года стала тем форпостом, который российской армии не удалось преодолеть и зайти в Киев. После того как 2 апреля российские войска были выброшены с территории Киевской области за пределы границ Украины, мы готовимся к тому, что враг в любой момент может вернуться. У нас общая граница с Беларусью. Мы понимаем, что как использовали ее российские войска в первый раз, так может произойти и теперь в любой момент. Поэтому наша задача - быть готовыми к этому. На сегодняшний день у нас все силы обороны, которые должны быть задействованы, находятся в боевой готовности. Ведутся работы по укреплению защитных редутов. Ситуация в принципе контролируется полностью.

- По некоторым данным, в окрестностях Киева вновь ожидаются операции сил десанта. Как вы считаете, имеется ли риск второго наступления на Киев?

- У нас идет война, она никуда не делась. То, что она ушла с территории Киевской области, - заслуга наших Вооруженных сил. Люди, безусловно, не должны расслабляться, они должны каждый день 24 часа помнить о том, что война никуда не ушла. О том, что у нас на востоке гибнут наши военные, о том, что наносятся постоянные ракетные удары, и том, что могут действовать разные диверсионно-разведывательные группы на территории Киевской области. Когда мы об этом говорим, мы в первую очередь людей призываем быть бдительными, быть осторожными и помнить о том, что идет война. Что же касается силовой части этого вопроса, именно работы Службы безопасности Украины, всех других служб, которые задействованы, и военных, то, безусловно, для них это также дополнительный стимул быть бдительными, выявлять таких людей (диверсантов) и отправлять в соответствующие места, где суд будет выносить уже непосредственный приговор. Что касается сроков нападения, у нас нет на сегодняшний момент никакой информации относительно нападения России. Мы понимаем, что мы к этому должны быть готовы в любой момент. Поэтому все действия по укреплению и другие организационные моменты производятся в режиме "срочно". Потому что мы в любой момент можем оказаться опять под угрозой.

- Предпринимались ли какие-либо попытки диверсионных сил противника действовать на этой территории после вывода российских Вооруженных сил с территории Киева в начале апреля? Сколько диверсантов задержано?

- Я не могу прокомментировать количество и качество этих диверсантов. Единственное, что в СМИ вы могли видеть заявления о том, что периодически задерживаются группы, которые подозревают в деятельности в пользу Российской Федерации. Исходя из этой информации, которая у нас есть, мы можем говорить, что угроза продолжает существовать для Киевской области.

- Внезапное вторжение в северные районы области в конце февраля-начале марта связывают с неготовностью обороны. Как бы вы охарактеризовали готовность обороной системы к ожидаемой угрозе?

- На сегодняшний день выводы, которые были сделаны после 24 числа, достаточно весомые, и силы обороны в Киевской области, особенно на севере, безусловно, находятся сейчас уже в совершенно другом статусе, другом состоянии по сравнению с тем, что было в конце февраля. В конце февраля там тоже находились силы обороны, различные подразделения, их было просто недостаточно для того, чтобы сдержать такие огромные силы и средства, которые заходили со стороны Беларуси. По официальным данным, здесь находилось более 30 тысяч российских солдат и тысячи единиц техники. Естественно, чтобы сдержать это, нужно было иметь соответствующие силы и средства, которых на тот момент на севере области не было.

- В целом, сколько гражданских объектов Киевской области было разрушено оккупантами за это время, сколько мирных жителей погибло? Какие работы ведутся по восстановлению разрушений?

- 1333 гражданских лица – это те, которые у нас на данный момент официально зарегистрированы как погибшие в результате российской агрессии. Из них более 700 человек - мирные жители, которые были расстреляны. Все это задокументировано и все это будет основой для дел, которые будут возбуждаться, чтобы доказать, что было совершено преступление против украинского народа.

38 детей на территории Киевской области были убиты также вследствие российской агрессии.

Что касается инфраструктуры и других объектов, то более 26 тысяч разных объектов инфраструктуры в разной степени пострадали от российской агрессии. Например, 161 многоквартирный дом уничтожен полностью. Можно говорить о том, что у нас около 5 тысяч частных домов уничтожены полностью. Восстановить не удастся, это нужно отстраивать заново.

Такие же цифры можно называть по всем направлениям жизнедеятельности Киевской области – это и образование, и медицина.

В общем можно говорить о том, что больше половины Киевской области попало под активные боевые действия, вследствие этого в 42 территориальных общинах из 69 - разрушения различной степени.

Что касается восстановления, которое мы начали сразу же, как украинская армия выбросила их с территории области, то у нас есть определенный алгоритм, план действий, которому мы следуем.

В первую очередь, это разминирование территорий. У нас был план по разминированию всех населенных пунктов Киевской области до 1 июля. Таких у нас 270. Также после разминирования у нас работают группы, которые идут по восстановлению сетей энерго-, водо-, газообеспечения и связи. Здесь также проделано достаточно много работ. Есть крупные города в Киевской области - Ирпень, Буча, Гостомель, Бородянка, где то, что можно было восстановить, мы восстановили до 90%. Но, к сожалению, эти города сильно разрушены. Например, Ирпень полностью разрушена на 50%, Бородянка – на 70%.

Следующий этап, который продолжается и сейчас, — это текущий ремонт зданий. У нас есть программа правительства, которое выделило 400 миллионов гривен именно на эти виды работ. Следующим шагом будет работа по аналогичной программе правительства по капитальному ремонту. Мы рассчитываем также на поддержку правительства в сумме не меньше, чем 400 млн гривен. Всего этого не хватит для того, чтобы ликвидировать последствия российской военной агрессии, поэтому мы работаем с международными организациями, с фондами и местным бизнесом, которые помогают нам восстанавливать объекты социальной инфраструктуры. Потому что у нас есть приоритет – 1-го сентября дети должны пойти в школу и, безусловно, это подготовка к отопительному сезону, который должен начаться у нас в октябре. Вот те направления, на которых мы сегодня сосредоточены.