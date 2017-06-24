Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В канун празднования Дня Вооруженных сил Азербайджанской Республики, группе офицеров присвоено очередное воинское звание полковника.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, сначала минутой молчания была почтена светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов.

После доведения до личного состава соответствующих приказов министра обороны, генерал-полковник Закир Гасанов рассказал о широкомасштабных структурных работах, проделанных в Вооруженных силах, как результат внимания и заботы президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

Министр подчеркнул, что ответом на это высокое внимание, уделяемое армии государством, должно стать добросовестное выполнение каждым военнослужащим своих служебных обязанностей, умение достойно справиться со всеми поставленными задачами для оправдания доверия народа и государства.