ГПС: В мае задержан 41 нарушитель госграницы Азербайджана

В прошлом месяце был задержан 41 нарушитель государственной границы Азербайджана.

В прошлом месяце был задержан 41 нарушитель государственной границы Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

27 из них являются гражданами Азербайджана, 2 - Исламской Республики Иран, 2 - Украины, 1 - Индии, 1 - Узбекистана, 2 - Таджикистана, 2 - Марокко, 2 - Пакистана, 1 - Кот-д'Ивуара, 1 - Литвы.

В рамках деятельности по борьбе с незаконной миграцией при попытке пересечь государственную границу с поддельными паспортами, карточками постоянного проживания, удостоверениями личности, шенгенскими визами стран-членов Европейского Союза были задержаны 25 человек.

В 85 случаях за нарушение пограничного режима были задержаны 123 человека, в их отношении приняты соответствующие меры.

В результате мер по борьбе с преступностью 230 человек, разыскиваемых правоохранительными органами, были задержаны и переданы соответствующим органам, предотвращен выезд 357 человек и въезд 27 человек.

В результате мер по борьбе с перевозкой наркотиков из незаконного оборота изъято 316 кг 240 граммов наркотических средств и 8010 единиц психотропных веществ. В одном случае контрабандисты наркотиков оказали вооруженное сопротивление пограничным нарядам, в соответствии с законодательством в результате применения пограничниками оружия был изъят один автомат АКМ-74.

В рамках борьбы с контрабандой были задержаны запрещенные товары на общую сумму около 15 842 429 манатов, в том числе табачные изделия, алкогольные напитки и антиквариат.