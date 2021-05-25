О нас
Report Georgia
Аудио новости

ГПС: Сообщение об обстреле азербайджанскими пограничниками территории Армении не соответствует действительности

ГПС: Сообщение об обстреле азербайджанскими пограничниками территории Армении не соответствует действительности Представитель государственной пограничной службы полковник Мурад Нагиев ответил на вопросы Азертадж в связи с сообщением, распространенным сегодня Министерством обороны Армении
Армия
25 мая 2021 г. 23:01
ГПС: Сообщение об обстреле азербайджанскими пограничниками территории Армении не соответствует действительности

Представитель государственной пограничной службы полковник Мурад Нагиев ответил на вопросы АЗЕРТАДЖ в связи с сообщением, распространенным сегодня министерством обороны Армении.

Report представляет данное интервью:

- Сегодня Министерство обороны Армении распространило сообщение о том, что армянские позиции на территории населенного пункта Верин Шоржа Гегаркуникского района якобы подверглись обстрелу с территории Кяльбаджарского района, в результате чего погиб один военнослужащий. Что вы можете сказать об этом?

- Сообщение об обстреле азербайджанскими пограничниками, несущими службу на государственной границе с Арменией, территории Армении не соответствует действительности. В связи с информацией, распространенной сегодня армянской стороной, в 14:40 представители Российской Федерации связались с нами и сообщили о том, что, по информации Армении, якобы в результате выстрелов в воздух, произведенных военнослужащими с обеих сторон, один военнослужащий получил ранение в ногу, в связи с этим инцидентом каких-либо претензий к азербайджанской стороне нет. Через некоторое время было уже сообщено, что ранение получено в брюшную полость, и военнослужащий скончался от полученного ранения. Вслед за этим нам поступило сообщение о том, что военнослужащий скончался якобы от ранения в голову. Естественно, отмеченное является показателем того, что переданное армянской стороной представителям России сообщение о том, что инцидент произошел в результате обстрела с азербайджанской стороны, а также все написанное об этом в армянских СМИ являются полным абсурдом и не отражают действительности. С полной ответственностью заявляю, что сегодня наши подразделения не открывали огня по территории Армении.

- Какова в настоящее время ситуация на государственной границе с Арменией?

- Ситуация на государственной границе с Арменией стабильная и находится под нашим контролем. С нашей стороны принимаются меры для оперативного регулирования всех спорных вопросов, не допуская напряженности. Мы ежедневно поддерживаем связь с представителями Российской Федерации и конструктивно подходим к решению всех возникающих вопросов для устранения напряженности.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке DSX: Sərhədçilərimizin Ermənistan ərazisinə atəş açması məlumatı düz deyil

Экслюзивные новости

Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
25 мая 2021 г. 10:26
Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
24 мая 2021 г. 17:46
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
22 мая 2021 г. 18:29
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
21 мая 2021 г. 15:22
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
21 мая 2021 г. 12:38
В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ
В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ
20 мая 2021 г. 17:43
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
20 мая 2021 г. 10:15
Депутат: Латвия может помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных земель - ЭКСКЛЮЗИВ
Депутат: Латвия может помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных земель - ЭКСКЛЮЗИВ
20 мая 2021 г. 09:30
Посол: Между Азербайджаном и Турцией нет неразрешимых вопросов - ИНТЕРВЬЮ
Посол: Между Азербайджаном и Турцией нет неразрешимых вопросов - ИНТЕРВЬЮ
19 мая 2021 г. 18:03
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
19 мая 2021 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi