ГПС пресекла попытку незаконного пересечения границы из Ирана

Сотрудники Госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана задержали нарушителей границы вблизи города Астара.

Сотрудники Госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана задержали нарушителей границы вблизи города Астара.

Об этом Report сообщили в ГПС.

Согласно информации, нарушители границы были задержаны 5 сентября в 06:30 в служебной зоне пограничной заставы погранотряда "Лянкяран".

Ими оказались граждане Исламской Республики Афганистан Азхар Нухтар 1997 года рождения и Сардар Вали Самсур 2003 года рождения.

В ходе расследования было установлено, что задержанные планировали в дальнейшем перебраться из Азербайджана в страны Европы.

По факту возбуждено уголовное дело, продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.