ГПС пресекла попытку незаконного пересечения границы из Ирана

Сотрудники Госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана задержали нарушителей границы вблизи города Астара.
Об этом Report сообщили в ГПС.
Согласно информации, нарушители границы были задержаны 5 сентября в 06:30 в служебной зоне пограничной заставы погранотряда "Лянкяран".
Ими оказались граждане Исламской Республики Афганистан Азхар Нухтар 1997 года рождения и Сардар Вали Самсур 2003 года рождения.
В ходе расследования было установлено, что задержанные планировали в дальнейшем перебраться из Азербайджана в страны Европы.
По факту возбуждено уголовное дело, продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.