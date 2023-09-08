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ГПС пресекла попытку незаконного пересечения границы из Ирана

ГПС пресекла попытку незаконного пересечения границы из Ирана Сотрудники Госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана задержали нарушителей границы вблизи города Астара.
Армия
8 сентября 2023 г. 17:13
ГПС пресекла попытку незаконного пересечения границы из Ирана

Сотрудники Госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана задержали нарушителей границы вблизи города Астара.

Об этом Report сообщили в ГПС.

Согласно информации, нарушители границы были задержаны 5 сентября в 06:30 в служебной зоне пограничной заставы погранотряда "Лянкяран".

Ими оказались граждане Исламской Республики Афганистан Азхар Нухтар 1997 года рождения и Сардар Вали Самсур 2003 года рождения.

В ходе расследования было установлено, что задержанные планировали в дальнейшем перебраться из Азербайджана в страны Европы.

По факту возбуждено уголовное дело, продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.

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