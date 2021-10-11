ГПС: Граница с Ираном находится под полным контролем азербайджанских пограничников

"Несмотря на то, что между азербайджанскими и иранскими пограничниками регулярно проводятся рабочие встречи и обмен информацией на разных уровнях, до сих пор азербайджанской стороне не было предоставлено никакой информации и фактов относительно озвученных

"Несмотря на то, что между азербайджанскими и иранскими пограничниками регулярно проводятся рабочие встречи и обмен информацией на разных уровнях, до сих пор азербайджанской стороне не было предоставлено никакой информации и фактов относительно озвученных в интервью утверждений".

Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, комментируя интервью командующего погранвойсками дисциплинарных сил Ирана генерал-майора Али Гударзи, опубликованном в иранских СМИ.

Было отмечено, что в настоящее время оперативная обстановка на государственной границе с Ираном стабильна и находятся под полным контролем пограничных органов Азербайджана.

"Учитывая вышесказанное, рекомендуем иранским чиновникам быть более ответственными, призывая их избегать распространения ложной и клеветнической информации" - говорится в сообщении.