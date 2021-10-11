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ГПС: Граница с Ираном находится под полным контролем азербайджанских пограничников

ГПС: Граница с Ираном находится под полным контролем азербайджанских пограничников "Несмотря на то, что между азербайджанскими и иранскими пограничниками регулярно проводятся рабочие встречи и обмен информацией на разных уровнях, до сих пор азербайджанской стороне не было предоставлено никакой информации и фактов относительно озвученных
Армия
11 октября 2021 г. 11:26
ГПС: Граница с Ираном находится под полным контролем азербайджанских пограничников
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"Несмотря на то, что между азербайджанскими и иранскими пограничниками регулярно проводятся рабочие встречи и обмен информацией на разных уровнях, до сих пор азербайджанской стороне не было предоставлено никакой информации и фактов относительно озвученных в интервью утверждений".

Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, комментируя интервью командующего погранвойсками дисциплинарных сил Ирана генерал-майора Али Гударзи, опубликованном в иранских СМИ.

Было отмечено, что в настоящее время оперативная обстановка на государственной границе с Ираном стабильна и находятся под полным контролем пограничных органов Азербайджана.

"Учитывая вышесказанное, рекомендуем иранским чиновникам быть более ответственными, призывая их избегать распространения ложной и клеветнической информации" - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке State Border Service: Azerbaijani border guards retain full control over border with Iran
Версия на азербайджанском языке DSX: "İranla sərhəd Azərbaycan sərhədçilərinin tam nəzarəti altındadır"

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