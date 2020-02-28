ГПС опровергла информацию о введении ограничений на госгранице

"В последние дни в ряде средств массовой информации и социальных сетях тиражируется недостоверная информация о применении ограничений в отношении лиц и транспортных средств на КПП при пересечении государственной границы Азербайджана. В связи с этим официально заявляем, что эти сведения не соответствуют действительности и не отражают реальности".

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

Было отмечено, что на контрольно-пропускных пунктах на госгранице Азербайджана с сопредельными странами нет никаких ограничений на пропуск граждан, пассажирских автобусов, личных и грузовых транспортных средств. Контрольно-пропускные пункты продолжают работу в усиленном режиме: "В настоящее время на КПП заторов не наблюдается. Осуществляется обмен информацией с пограничными органами сопредельных стран, усилены профилактические меры на контрольно-пропускных пунктах".