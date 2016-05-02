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    ​Госкомиссия: Информация о нахождении в Азербайджане тел армянских военнослужащих не соответствует действительности

    Комиссия распространила официальную информацию

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "С учетом многочисленных обращений, поступивших из ряда действующих в Азербайджане информационных агентств, Государственная комиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан отмечает, что информация о нахождении тел армянских военнослужащих в нашей республике не соответствует действительности".

    Об этом Report сообщили в комиссии.

    "Азербайджанская Республика постоянно демонстрирует уважительное отношение к нормам международного гуманитарного права и выступает за репатриацию в кратчайшее время тел людей, погибших в результате нарушения режима прекращения огня", - добавили в госкомиссии.

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