Госслужба по мобилизации: Зарегистрировано около 8 500 добровольцев

Госслужба выражает благодарность гражданам за проявленный высокий патриотизм

До сегодняшнего дня около 8 500 граждан, отреагировавших на призыв президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, добровольно обратились в аппарат Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу в электронном порядке, а также в местные управления, отделы и подразделения госслужбы по месту регистрации и выразили свое желание служить в армии и быть задействованными в боевых операциях. Обратившиеся граждане были зарегистрированы в соответствующей форме.

Об этом Report сообщили в Государственной службе Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу.

"Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу выражает благодарность нашим гражданам за проявленный высокий патриотизм. Отметим, что в соответствии с требованиями действующего законодательства, в случае необходимости состоящие в резерве военнообязанные могут быть призваны в местные структурные подразделения госслужбы и привлечены к соответствующим мероприятиям в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства", - говорится в сообщении.