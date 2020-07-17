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Госслужба по мобилизации: Зарегистрировано около 8 500 добровольцев

Госслужба по мобилизации: Зарегистрировано около 8 500 добровольцев Госслужба выражает благодарность гражданам за проявленный высокий патриотизм
Армия
17 июля 2020 г. 15:29
Госслужба по мобилизации: Зарегистрировано около 8 500 добровольцев

До сегодняшнего дня около 8 500 граждан, отреагировавших на призыв президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, добровольно обратились в аппарат Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу в электронном порядке, а также в местные управления, отделы и подразделения госслужбы по месту регистрации и выразили свое желание служить в армии и быть задействованными в боевых операциях. Обратившиеся граждане были зарегистрированы в соответствующей форме.

Об этом Report сообщили в Государственной службе Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу.

"Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу выражает благодарность нашим гражданам за проявленный высокий патриотизм. Отметим, что в соответствии с требованиями действующего законодательства, в случае необходимости состоящие в резерве военнообязанные могут быть призваны в местные структурные подразделения госслужбы и привлечены к соответствующим мероприятиям в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti: 8500-ə yaxın vətəndaş döyüşə getmək üçün qeydiyyata düşüb

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