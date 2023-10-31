Главы Генштабов Азербайджана и Италии обсудили расширение военного сотрудничества

31 октября первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией Вооруженных сил Италии во главе с начальником Генерального штаб

31 октября первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией Вооруженных сил Италии во главе с начальником Генерального штаба адмиралом Джузеппе Каво Драгоне.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала гости посетили Аллею шехидов и почтили память шехидов, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Затем состоялась встреча начальников Генштабов двух стран один на один и в расширенном составе.

Генерал-полковник К.Велиев подробно проинформировал гостей об исторической победе в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и о значимости антитеррористических мероприятий, проведенных в сентябре текущего года в Карабахском регионе.

Говоря о масштабных реформах в области армейского строительства, начальник Генштаба также отметил важность работы, проводимой в азербайджанской армии в области применения новых технологий и кибербезопасности.

Адмирал Драгоне, в свою очередь, поблагодарил за оказанное гостеприимство, отметив, что между обеими странами есть широкие возможности для расширения военного сотрудничества. Он рассказал о важности взаимных визитов в развитии отношений между нашими странами.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.