Главы партий прокомментировали визит генералов в прифронтовую зону

Председатели политических партий прокомментировали визит помощника президента Азербайджана, генерал-полковника Магеррама Алиева, министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова и других высокопоставленных лиц Министерства обороны в воинские части, дислоцированные на передовой.

Как сообщает Report, председатель партии "Великое Созидание", депутат Фазиль Мустафа отметил, что подобные визиты вызывают беспокойство вражеской стороны и держат врага в напряжении.

Ф.Мустафа убежден, что визит помощника президента Азербайджана, генерал-полковника Магеррама Алиева, министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова и высокопоставленных лиц Минобороны представляют особую значимость для военнослужащих: "Такие визиты способствуют поднятию боевого духа и позволяют получше изучить обстановку на местах. Это благотворно влияет на поддержание связей солдат и офицеров с высшими воинскими чинами, позволяет донести до военного руководства свои мысли и жалобы".

По мнению председателя партии, в период бушующей во всем мире пандемии коронавируса важно поддерживать бдительность солдат, в этой связи визит генералов на передовую представляет особую значимость: "Крайне важно контролировать ситуацию и изучать обстановку на местах. Противоположная сторона видит, сколь серьезно военное руководство контролирует деятельность армии и предпринимает шаги во имя повышения боеготовности. Враг должен знать, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих земель и будет биться за родные земли до последней капли крови. В этом контексте поездки военного руководства на передовую очень важны для донесения мессиджа до вражеской стороны".

По мнению председателя партии "Ана-Вэтэн", депутата Фазаила Агамалы, визит генералов на передовую представляет исключительную значимость с точки зрения повышения боеспособности армии, оснащения армии передовым оружием и улучшения социальных условий личного состава.

Ф.Агамалы отметил, что потенциал азербайджанской армии позволяет в кратчайшие сроки освободить оккупированные земли: "Президент Ильхам Алиев уделяет пристальное внимание усилению обороноспособности нашей страны. С 2003 года и по сегодняшний день мы достигли больших успехов в рядах вооруженных сил. Объем финансовых средств, выделяемых Азербайджаном на содержание армии, во много раз превышает госбюджет Армении. По-другому и быть не может. Азербайджан подвергся агрессии, Армения и ее покровители захватили и поныне удерживают в оккупации 20% территории Азербайджана. Международное сообщество не оказывает серьезного влияния на Армению, хотя, будучи страной-оккупантом, Армения должна была подвергнуться санкциям, однако этого не происходит. Армения игнорирует решения и резолюции Совбеза ООН. Переговоры по мирному урегулированию конфликта тоже не приносят конкретного результата. А значит, нам не остается ничего иного, кроме как прибегнуть к силовому решению. Именно этим и продиктованы меры по повышению боеспособности вооруженных сил Азербайджана".

Председатель партии отметил, что министр обороны и высокопоставленные лица Министерства обороны частенько выезжают на прифронтовую полосу, знакомясь с положением дел на местах: "Руководство активно участвует в процессах, происходящих в армии. По всей видимости, нам остается уповать только на армию. Нашим отважным солдатам и офицерам выпадет миссия по освобождению оккупированных земель Азербайджана. Наша армия схлестнется в битве с врагом, более трех столетий захватывающим наши земли и добившимся создания на исконно азербайджанских своего государства, и утрёт нос оккупанту".

По словам Ф.Агамалы, день освобождения наших земель уже не за горами: "Мы приближаем историческую победу. Не долог час, мы вернем захваченные земли. Смена руководства Министерства обороны в 2013 году и назначение президентом Ильхамом Алиевым на эту должность Закира Гасанова сыграли значимую роль в реформировании системы Министерства обороны, повышении боеспособности армии и улучшении условий для личного состава. Ныне мы полностью готовы к войне с Арменией, однако имеются определенные международные факторы, оттягивающие нашу историческую победу".

Отметим, что по указанию президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева помощник президента – завотделом по военным вопросам Администрации президента, генерал-полковник М.Алиев, министр обороны, генерал-полковник З. Гасанов и другие высокопоставленные лица министерства побывали на передовых в воинских частях.

Выслушав рапорт о положении дел на линии соприкосновения, генерал-полковник М.Алиев и генерал-полковник З.Гасанов понаблюдали за противоположными вражескими позициями. Министр обороны дал соответствующие указания по поддержанию постоянной боеготовности подразделений.

Побывав на передней линии фронта, министр обороны встретился с военнослужащими, проходящими службу на боевых позициях в направлении села Талыш, и поинтересовался условиями их службы. В ходе встречи с личным составом генерал-полковник М.Алиев, рассказывая о продолжении мероприятий, направленных на выполнение поручений Верховного Главнокомандующего по повышению боеспособности азербайджанской армии и улучшению социальных условий военнослужащих, особо отметил, что эти вопросы находятся в центре постоянного внимания руководства страны.

Затем генерал-полковник М.Алиев и генерал-полковник З.Гасанов, посетив танковые части, встретились с экипажами танков, проверили боеготовность и поинтересовались их службой. Генералы проверили боеспособность военной техники, ознакомились с условиями, созданными для личного состава, провели смотр вооружения и военной техники, находящейся в распоряжении воинских частей.

М.Алиев, З.Гасанов и высокопоставленные лица министерства обороны также посетили прифронтовую воинскую часть, строительные работы в которой близятся к завершению.

Побывав в еще одной прифронтовой воинской части, генералы осмотрели солдатскую столовую, казарму, продовольственные амбары. Затем генерал-полковники М.Алиев и З.Гасанов понаблюдали с командно-смотрового пункта за позициями противника. Ознакомившись с положением дел в воинской части, министр обороны дал поручения об улучшении социально-бытовых условий военнослужащих.