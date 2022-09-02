Глава военной администрации Кривого Рога: Линия фронта отброшена от города на 50 км

"Как только стало известно о том, что Россия развязала войну против Украины, мы немедленно приступили к работам по обороне города, тотчас был дан приказ блокировать взлетно-посадочную полосу международного аэропорта ”Кривой Рог", туда подогнали тяжелую ст

"Как только стало известно о том, что Россия развязала войну против Украины, мы немедленно приступили к работам по обороне города, тотчас был дан приказ блокировать взлетно-посадочную полосу международного аэропорта ”Кривой Рог", туда подогнали тяжелую строительную технику".

Об этом в интервью Восточно-европейскому бюро Report заявил Александр Вилкул, глава военной администрации Кривого Рога - родного города президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, решение закрыть взлетно-посадочную полосу аэропорта сыграло значимую роль в первые дни войны:

"Потому что на второй день войны российская сторона направила в эту сторону “Ил-76” в сопровождении трех истребителей "Су". Но поскольку полоса была блокирована, а радары выключены, они не смогли совершить здесь посадку. Снизившись до высоты 200 метров и изучив обстановку, они улетели обратно".

А.Вилкул с сожалением отметил, что на момент начала войны у них практически не было боевого обеспечения: "Нашу 17-я отдельную танковую Криворожскую бригаду почти в полном составе направили в Донбасс. У нас был лишь батальон территориальной обороны, который только-только формировался, то есть 600 гвардейцев и 2 миномета. Поэтому основная задача, поставленная перед нами, заключалась в том, чтобы максимально замедлить движение захватчика в направлении Кривого Рога и не позволить им войти в город".

По его словам, на третий день войны из Херсона была выслана большая российская автоколонна.

"Пройдя Николаев, колонна стала следовать в сторону Кривого Рога со стороны Баштанки. Наша разведка в Баштанке передала авиации координаты маршрута следования колонны. Местонахождение 150 военных машин было точно определено. К сожалению, еще 150 машин смогли продолжить движение и добраться до города. В начале войны мы не дали пройти в город большегрузным “БелАЗам”, фактически заставили их развернуться обратно. В направлении Николаева были обстреляны колеса шести “БелАЗов" и обездвижены.

Даже Бог был на нашей стороне. Из-за погодных условий русские колонны могли передвигаться только по асфальтированным дорогам, а на проселочных дорогах они застревали. Даже если какая-то колонна могла следовать дальше, она застревала, столкнувшись с препятствиями. К примеру, в 35 км от Кривого Рога есть город Новый Буг. При приближении к этому городу колонну ждал "сюрприз" в виде обездвиженных БелАЗов, которые не позволяли проезжать дальше. А наши боевые вертолеты тем временем обстреляли эту колонну. Поняв, что они "застряли" и не смогут войти в город, остатки колонны развернулись в направлении Вознесенска и Новой Одессы".

Глава военной администрации города отметил, что захватчики постепенно заняли Херсонскую область и вновь приблизились к Кривому Рогу:

"У нас большой промышленный город, много шахт, карьеров. Мы использовали промышленные взрывчатые вещества и взорвали мосты, туннели, расположенные к северу от Херсона, и русским пришлось замедлить движение. За этот период мы также вырыли противотанковые рвы, проводили укрепительные работы. Бои шли в непосредственной близости от города, почти в нескольких сотнях метров от него. Но благодаря героизму и мужеству наших воинов линия южного фронта была отброшена почти на 50 км от Кривого Рога.

Город до сих пор находится в прифронтовой зоне. По всей линии соприкосновения идут перестрелки. Русские используют различные системы залпового огня, такие как ”Град“, ”Смерч“, ”Ураган", артиллерию, минометы, танки и даже крылатые ракеты. Например, позавчера они запустили крылатую ракету по Кривому Рогу. Но Вооруженные Силы Украины контролируют ситуацию. Было несколько наступательных операций на южном направлении, есть определенные положительные моменты. Но пока рано об этом говорить, точную информацию даст Генштаб ВС Украины, как только сочтет это необходимым".